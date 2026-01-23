The Muppet Show | Sabrina Carpenter e Seth Rogen nel trailer dello speciale

Disney+ ha pubblicato le prime immagini dello speciale di The Muppet Show, con Sabrina Carpenter e Seth Rogen. Il progetto, che potrebbe diventare un reboot, si presenta come un episodio pilota. Le immagini offrono uno sguardo alle nuove interpretazioni dei personaggi e al tono dello speciale, mantenendo l’atmosfera classica della serie originale. Un’occasione per gli appassionati di scoprire come si evolve il mondo dei Muppet nel contesto attuale.

Disney+ ha condiviso online le prime immagini del progetto che è stato ideato come possibile pilot di un reboot della serie. ABC e Disney+ hanno condiviso il trailer di The Muppet Show, lo speciale ideato come reboot della classica serie con protagonisti personaggi come Kermit la rana o Miss Piggy. Nel video appaiono inoltre le guest star Sabrina Carpenter, Maya Rudolph e Seth Rogen. Cosa mostra il trailer di The Muppet Show L'appuntamento per i fan è stato fissato negli Stati Uniti per il 4 febbraio, in modo da celebrare il 50esimo anniversario della serie originale. The Muppet Show, nel caso in cui l'appuntamento in programma a febbraio abbia successo, potrebbe poi tornare con una nuova serie: lo speciale è infatti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

The Muppet Show: il teaser dello speciale tv svela la data di uscitaPreparatevi a tornare nel mondo dei Muppet: a febbraio debutta in streaming uno speciale tv imperdibile con i personaggi iconici creati da Jim Henson, affiancati da Seth Rogen e Sabrina Carpenter.

