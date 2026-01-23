’The Gentleman’ La storia dello stile e dei gioielli al maschile

La storia dell’ornamento e dell’abito maschile. Aperta a Palazzo Morando - Costume Moda Immagine la mostra ’The Gentleman - Stile e gioielli al maschile’. L’esposizione, allestita nelle sale espositive al primo piano, con accesso gratuito, aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17.30, ad eccezione del lunedì, sino al 27 settembre, è cronologica e tematica sull’estetica maschile, tra ornamento e abito, attraverso un percorso espositivo dal XVIII secolo ai giorni nostri. La mostra è prodotta da Comune di Milano e Palazzo Morando - Costume Moda Immagine in collaborazione con l’associazione culturale Stile e Storia, e vanta il patrocinio dell’ Associazione Orafa Lombarda, della camera nazionale della moda italiana, del dipartimento di studi storici ’Federico Chabod’ dell’ Università statale di Milano, del Ministero della Cultura e di Rai Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

