The Duel - Face to Face Experience

Il 24 gennaio 2026 al Super Club Milano si terrà The Duel, un’esperienza che trasforma il DJ set in un confronto diretto e autentico. In questa arena moderna, il dialogo tra i dj diventa spontaneo e coinvolgente, offrendo un approccio innovativo alla musica elettronica. Un’occasione per vivere un momento di confronto e interazione tra artisti e pubblico, in un contesto di ascolto e scoperta.

The Duel 24 Gennaio 2026 al Super Club Milano. The Duel nasce come un'arena contemporanea in cui il DJ set smette di essere una sequenza prevedibile e diventa un dialogo aperto, fatto di scelte istintive e reazioni immediate. Due DJ faccia a faccia condividono lo stesso spazio sonoro, si.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

