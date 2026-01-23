the beauty la serie disney che trasforma la bellezza in contagio

«The Beauty» è una serie Disney che esplora il concetto di bellezza attraverso una trama originale e riflessiva. In questa storia, una malattia trasmissibile rende le persone colpite incredibilmente attraenti, ma allo stesso tempo porta a una fine inevitabile. La narrazione invita a riflettere sui valori estetici e sulle conseguenze dell'apparenza, affrontando temi complessi in modo sobrio e coinvolgente.

Una malattia sessualmente trasmissibile rende chi ne è colpito straordinariamente bello, ma conduce a una morte inevitabile. Tra indagine, moda e critica sociale, The Beauty debutta su Disney+ con la regia visionaria di Ryan Murphy. Un'epidemia al contrario, in cui lo spettro della morte sia sostituito da una bellezza sfolgorante, un ideale di perfezione. The Beauty, miniserie al debutto su Disney+ giovedì 22 gennaio, è un paradosso. Ma non c'è lieto fine a renderlo lieve, anzi. L'epidemia di cui racconta, una malattia a trasmissione sessuale che renda meraviglioso ogni infetto, lascia dietro di sé una felicità solo apparente. 🔗 Leggi su Laverita.info

The Beauty, la nuova serie FX su Disney+ firmata Ryan Murphy, mostra il lato oscuro della bellezza

