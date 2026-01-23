terzo settore mezzo miliardo per i progetti dei giovani

Il bando ‘Siete presente’, promosso da Cesvot con il supporto di Regione Toscana, Giovanisì, Presidenza del Consiglio e altre istituzioni, mette a disposizione quasi 500 mila euro per finanziare progetti dei giovani nel terzo settore. L'iniziativa mira a valorizzare il ruolo attivo dei giovani nel sociale, favorendo l’innovazione e la partecipazione. Questo intervento rappresenta un’opportunità importante per sostenere l’impegno dei giovani nel territorio toscano.

Torna con quasi 500 mila euro di finanziamento il bando ‘Siete presente’ realizzato da Cesvot per promuovere il protagonismo dei giovani nel terzo settore, sostenuto da Regione Toscana - Giovanisì e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana ma anche, per la prima volta, di Unicoop Firenze. "Ne sono orgoglioso", dice il governatore toscano Eugenio Giani, ricordando che il bando sosterrà i progetti di "un centinaio di associazioni". Per il sottosegretario Bernard Dika (foto) "investire offrendo le giuste opportunità nel volontariato è un’azione che genera molti effetti positivi per la comunità: aiuta le associazioni nel lavoro importantissimo che svolgono, consente ai ragazzi di seguire passioni e mettere alla prova le capacità, crea un ponte tra generazioni, educa alla solidarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

