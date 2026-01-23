Terremoto Lazio-Romagnoli arriva l’annuncio ufficiale del club

Il club Lazio ha confermato le ultime novità riguardanti il difensore Romagnoli, che ha chiesto ufficialmente la cessione al presidente Lotito. La situazione, caratterizzata da tensioni e incertezza, sta occupando le principali discussioni a Formello. In un contesto di mercato ancora aperto, la società si prepara a valutare le opzioni disponibili, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi sviluppi.

Il difensore biancoceleste ha chiesto la cessione al presidente Lotito e la situazione in questi giorni è tesissima a Formello Sono ore tesissime in casa Lazio per quanto riguarda il mercato e soprattutto il caso Romagnoli. L’offerta dell’ Al Sadd di Mancini ha convinto il difensore biancoceleste a lasciare Formello, soprattutto considerando le ormai note promesse sul rinnovo che la società non ha poi rispettato secondo il calciatore. Sarri ha provato a trattenerlo, Lotito a ricucire lo strappo che però sembra ormai insanabile. Tanto che in questi giorni si è parlato anche della possibilità che il numero 13 non fosse neanche convocato – per sua stessa scelta – per la partita di domani sera con il Lecce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

