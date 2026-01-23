Terremoto in provincia Catanzaro | scossa di magnitudo 3.8

Nella provincia di Catanzaro, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.8. L’evento si è verificato recentemente e ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Per ulteriori aggiornamenti e indicazioni sulla situazione, si consiglia di seguire i comunicati ufficiali e le fonti di informazione affidabili.

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Catanzaro. I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 15.20, sono stati quelli di Serrastretta e Carlopoli.

