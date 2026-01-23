Terremoto in Italia la scossa spaventa tutti | evacuati uffici e scuole

Nelle ore recenti, la Calabria è stata colpita da una scossa sismica che ha causato evacuazioni in alcuni uffici e scuole della zona. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, evidenziando ancora una volta la vulnerabilità del territorio sismico italiano. Le autorità stanno monitorando la situazione e garantendo la sicurezza delle persone coinvolte.

La terra torna a tremare nel cuore della Calabria, scuotendo un pomeriggio che sembrava scorrere tranquillo. Alle ore 15:20 di oggi, venerdì 23 gennaio, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un evento sismico di magnitudo 3.8 della scala Richter, con epicentro localizzato nel territorio di Serrastretta, in provincia di Catanzaro. La scossa, originata a una profondità di circa 10 chilometri, ha sprigionato un’energia tale da essere avvertita chiaramente non solo nel capoluogo, ma in un raggio d’azione vastissimo che ha interessato anche la provincia di Cosenza e l’area del Lametino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

