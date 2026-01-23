Terremoto a Catanzaro oggi di magnitudo 3.7

Oggi nella provincia di Catanzaro, in Calabria, si è verificato un terremoto con una magnitudo stimata tra 3.7 e 4.2 secondo l'INGV. L'evento sismico si è verificato nella zona, senza segnalare al momento danni rilevanti. Restano monitorati eventuali sviluppi e aggiornamenti sulle condizioni della regione.

Un terremoto che secondo le prime stime dell'INGV ha avuto una magnitudo compresa tra 3.7 e 4.2 è appena avvenuto nella zonaprovincia di Catanzaro, in Calabria.

