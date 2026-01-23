Terracina | vietati fontane scintillati candele e articoli pirotecnici nel locali

A Terracina è vietato l’uso di fontane scintillanti, candele e articoli pirotecnici all’interno dei locali. Il divieto riguarda l’accensione, l’introduzione o la presenza di fiamme libere, come fiaccole, bracieri e materiali infiammabili di qualsiasi tipo, anche in piccole quantità. La normativa mira a garantire la sicurezza di tutti, prevenendo rischi legati a incendi o incidenti causati da sostanze infiammabili.

Divieto assoluto all'interno dei locali di utilizzare, accendere o introdurre qualsivoglia tipo di fiamma libera (candele, fiaccole, bracieri e simili), articolo pirotecnico (fontane scintillanti, petardi, coriandoli a scoppio, fumogeni, e simili) o altro materiale infiammabile, anche di piccole.

