Ternana Mattia Aramu è il colpo di mercato Majer si presenta | Qui per dare una mano

La Ternana ha ufficializzato l’ingaggio di Mattia Aramu, trequartista e seconda punta classe 1995, con un contratto fino a fine stagione e rinnovo automatico in caso di promozione. Contestualmente, Majer si è presentato alla squadra, dichiarando di essere pronto a contribuire al progetto. Questi arrivi rappresentano un rafforzamento importante per la rosa, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi nel corso della stagione.

Arriva un altro rinforzo di spessore. E’ Mattia Aramu, trequartista-seconda punta classe ’95. Per lui c’è un contratto fino al termine della stagione con rinnovo automatico in caso di promozione. Aramu si è svincolato lo scorso 30 giugno dal Genoa dove era rientrato dopo l’esperienza al Mantova. Anche ex Bari, Venezia, Siena, Virtus Entella, vanta 297 partite nei professionisti con 51 gol e 33 assist, 22 presenze nelle Nazionali giovanili. "Aramu è in buonissime condizioni – spiega il direttore area tecnica Diego Foresti – come confermato dalle visite mediche. Ha sempre svolto 3-4 ore di lavoro al giorno, sotto la guida di un preparatore personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Mercato Ternana, è fatta per Zan Majer. Attesi altri colpi, nel mirino Mattia Aramu

Ternana, colpo in entrata delle Fere: Zan Majer nuovo rossoverde. La 'caccia' al sogno Mattia Aramu

