terminata la prima giornata del summit ad abu dhabi

Si è conclusa la prima giornata del summit ad Abu Dhabi, segnando l’avvio di un importante confronto tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. L'incontro, di carattere trilaterale, rappresenta un momento di discussione sulle questioni di interesse comune e di ricerca di possibili soluzioni diplomatiche. La giornata ha visto confronti istituzionali e approfondimenti sui temi chiave, ponendo le basi per le successive fasi del dialogo.

Si è conclusa la prima sessione dell'incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. A renderlo noto è stata la Presidenza ucraina, precisando che le delegazioni riferiranno nelle rispettive capitali sugli esiti intermedi dei colloqui. Le consultazioni riprenderanno sabato 24 gennaio, con una seconda giornata di lavori. Al centro del confronto resta la ricerca di una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. Da Mosca arriva un segnale di continuità: il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato all'agenzia TASS che il lavoro «è in corso e sta progredendo», sottolineando l'importanza di attuare la cosiddetta "formula di Anchorage", indicata come passaggio chiave per avvicinarsi alla fine del conflitto.

