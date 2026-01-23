Tentato furto in abitazione ad Avellino la polizia interviene in zona residenziale

Nella giornata del 23 gennaio 2026, la polizia di Avellino è intervenuta in via Salvatore Aurigemma a seguito di un tentato furto in abitazione. L’intervento ha riguardato una zona residenziale del territorio comunale, contribuendo a garantire la sicurezza della comunità locale e a prevenire ulteriori episodi di questo tipo. Restano in corso approfondimenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Avellino, 23 gennaio 2026 — Un tentato furto in abitazione è stato segnalato poco fa in via Salvatore Aurigemma, nel territorio comunale di Avellino. L’episodio si è verificato in ambito residenziale, secondo le prime informazioni disponibili.Immediato l'intervento della poliziaSul posto è.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Furto in abitazione sventato a Rotondi: interviene la polizia di statoNella tranquilla comunità di Rotondi, la prontezza degli agenti del Commissariato di Cervinara ha evitato un tentato furto in abitazione. Leggi anche: Tentato furto in un'abitazione a Tecchiena sventato dall'intervento tempestivo della Polizia Locale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Tentano il furto in casa ma la proprietaria se ne accorge e chiama il 112: arrestati dopo un inseguimento; TENTATO FURTO IN ABITAZIONE A ORICOLA: AI DOMICILIARI UN UOMO DI 46 ANNI; Tentato furto in abitazione e detenzione di droga: 65enne arrestato a Matera; Tentato furto in abitazione e inseguimento in viale Regione Siciliana, due arresti. Tentato furto in abitazione in pieno giorno in via Palma, indagano i CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Licata indagano per un tentato furto in un'abitazione della centralissima via Palma. I fatti si sono verificati in pieno giorno con i proprietari all'interno dell'immo ... licatanet.it Tentato furto in abitazione a Cava de’ Tirreni: ladri messi in fuga dal proprietarioMomenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni, dove un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un furto in una villetta privata. agro24.it Tentato furto in un supermercato a Modena, ladro inseguito e bloccato da agente della Polizia di Stato fuori servizio Denunciato un cittadino marocchino di 21 anni, già noto alle Forze dell’Ordine.... - facebook.com facebook #Casoria (NA): #Carabinieri intervengono per tentato furto in un deposito ma trovano oltre 2 tonnellate di sigarette. Sequestrati 92500 pacchetti pronti per il mercato nero x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.