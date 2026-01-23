Tentata rapina al Tedi di Vertemate chiuse le indagini | denunciata una 41enne di Varese
Le indagini sulla tentata rapina avvenuta il 13 dicembre al Tedi di Vertemate sono state concluse dai carabinieri di Cermenate. Una donna di 41 anni di Varese è stata denunciata in relazione all'episodio. L’attività investigativa ha portato all’identificazione dell’autrice, contribuendo a chiarire quanto accaduto nel negozio, specializzato in articoli per la casa e per gli animali.
Chiuse con una denuncia dai carabinieri di Cermenate le indagini su una tentata rapina impropria avvenuta lo scorso 13 dicembre all’interno del negozio Tedi, punto vendita specializzato in articoli per la casa e per gli animali a Vertemate. Al termine dell’attività investigativa, una donna.🔗 Leggi su Quicomo.it
