A Paternò, un uomo di 38 anni è stato denunciato per aver tentato di rubare presso un distributore automatico nell'ospedale SS. Salvatore. L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha evitato che l’episodio si trasformasse in un furto. L’autorità ha avviato le procedure di rito, garantendo la sicurezza dell’area ospedaliera e il rispetto della normativa vigente.

Intervento dei Carabinieri al SS. Salvatore. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò sono intervenuti in prima serata presso l'ospedale SS. Salvatore a seguito di una segnalazione di tentato furto giunta al 112 Numero Unico di Emergenza, tramite la Centrale Operativa. La segnalazione della guardia giurata. A dare l'allarme è stata una guardia giurata in servizio nel nosocomio, che, durante un controllo nei corridoi interni, ha udito rumori metallici sospetti provenire da un'area adiacente. Avvicinandosi, l'addetto alla sicurezza ha sorpreso un uomo intento a forzare un distributore automatico di bevande, danneggiandone la struttura.

© Dayitalianews.com - Tenta il furto a un distributore in ospedale: denunciato un 38enne a Paternò

