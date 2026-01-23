Tenta di rubare l' incasso di un distributore automatico 38enne colto sul fatto e denunciato

Un uomo di 38 anni è stato denunciato dopo aver tentato di rubare dall’incasso di un distributore automatico presso l’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti prontamente in serata, dopo aver ricevuto una segnalazione. L’indagato è stato colto sul fatto e ora rischia conseguenze penali per il tentato furto.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò sono intervenuti in prima serata presso l'ospedale Santissimo Salvatore, dove era stato segnalato un tentato furto in atto. Una guardia giurata, attraversando uno dei corridoi, ha scorto un uomo intento a forzare un distributore automatico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Tenta di svaligiare un distributore automatico, 26enne denunciato: il complice è riuscito a fuggireUn tentativo di furto di distributori automatici a Giarre si è concluso con la denuncia di un 26enne, sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzarli insieme a un complice ancora irreperibile. Tenta il furto a un distributore in ospedale: denunciato un 38enne a PaternòA Paternò, un uomo di 38 anni è stato denunciato per aver tentato di rubare presso un distributore automatico nell'ospedale SS. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Foggia, picchiato in strada mentre tenta di rubare un'auto: il video dell'aggressione diventa virale; Tenta di rubare uno smartphone al Galassia, 41enne denunciato; Foggia, aggredito e picchiato per strada mentre cerca di rubare un'auto: il video diventa virale. E fa discutere; Tenta di rubare all’interno di un veicolo: 32enne arrestato dalla Polizia di Stato. Varese, tenta di rubare in una casa: ladro ucciso a coltellateIl padrone dell'abitazione avrebbe sorpreso un uomo di 37 anni e il suo complice. Tensioni con i familiari della vittima accorsi all'ospedale ... avvenire.it «Scusi, dove si trova una banca?». Poi sfila il bracciale e tenta di rubare anche i due anelli all'anziana vicino alla chiesaMESTRE (VENEZIA) - Prima le ha sfilato il braccialetto, poi ha tentato anche di soffiarle i due anelli che aveva alle dita. L'ennesima truffa in strada, ai danni di una anziana, si ... ilgazzettino.it Crotone, tenta di rubare profumi in profumeria: fermata e denunciata facebook Foggia, picchiato in strada mentre tenta di rubare un'auto: il video dell'aggressione diventa virale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.