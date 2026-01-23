tennis jana fett sospesa per doping la tennista croata positiva a tre sostanze proibite

L’International Tennis Integrity Agency ha annunciato la sospensione temporanea di Jana Fett, tennista croata, a seguito di una positività a tre sostanze proibite. La decisione è stata presa in conformità con il Programma antidoping del tennis (TADP). La notizia sottolinea l’importanza delle verifiche e del rispetto delle norme etiche nello sport professionistico.

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha oggi confermato che Jana Fett è stata provvisoriamente sospesa ai sensi del Programma antidoping del tennis (TADP). La tennista croata di 29 anni ha raggiunto nel 2017 il suo best ranking, alla posizione numero 97 della classifica WTA. Ora per la balcanica c’è da scontare una assenza dal circuito, ancora non quantificata. Fett aveva fornito un campione durante i playoff della Billie Jean King Cup del 2025 a Varadzin, in Croazia, lo scorso 16 novembre 2025. Il campione, poi suddiviso in A e B ha confermato la presenza nel campione A di ben tre sostanze proibitive: SARM Ostarine (S-22), che può stimolare la crescita muscolare e due metaboliti, l’ LGD-4033 e metaboliti di GW501516. 🔗 Leggi su Oasport.it

