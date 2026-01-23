Tennis Australian Open | eliminata Paolini fuori anche il doppio misto

Nella giornata degli Australian Open, il tennis italiano ha subito una battuta d'arresto: Jasmine Paolini è stata eliminata nel singolare, mentre nel doppio misto Errani e Vavassori, testa di serie, sono stati battuti e hanno lasciato il torneo. Una mattinata difficile che segna la fine del percorso per alcuni dei protagonisti azzurri in questa fase del torneo australiano.

Mattinata amara per il tennis italiano in Australia. Eliminata Jasmine Paolini, stecca anche il doppio misto con il duo Errani e Vavassori che partiva come testa di serie e dunque favorita. Il cammino di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026 si interrompe al terzo turno. Sulla John Cain Arena di Melbourne, la tennista toscana è stata superata dalla giovane statunitense Iva Jovic, capace di imporsi con il punteggio di 6-2, 7-6 in un'ora e quarantotto minuti. Per la Jovic si tratta di un successo storico, essendo la sua prima vittoria in carriera contro una top ten, mentre per l'azzurra resta il rammarico di una sfida condizionata da evidenti problemi fisici.

