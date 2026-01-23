Tenetevi fatwe Corani e minacce

In questa analisi ci concentreremo sui temi della sicurezza, delle relazioni tra diverse comunità e delle sfide legate all’integrazione, evitando toni sensazionalistici. L’obiettivo è offrire un approfondimento chiaro e obiettivo su questioni di attualità, documentando fatti, inchieste e situazioni che coinvolgono aspetti sociali e politici rilevanti per il nostro Paese. La nostra intenzione è fornire un’informazione equilibrata, rispettosa dei principi di correttezza e trasparenza.

Al fine di non far perdere tempo a presunti intenditori del Corano, che per quanto mi riguarda sono la falange italiana della costruzione del partito islamista che dalla Francia verso il Mediterraneo vuole cambiare gli equilibri della politica a sinistra, propongo al signor Piccardo un accordo: come a noi non interessa nulla di lei, nel senso che continueremo a raccontare i contenuti dei documenti che ritroviamo, delle inchieste aperte sui vostri esponenti e simpatizzanti, delle moschee abusive che diventano centri di reclutamento, dei legami di vostri simpatizzanti con i terroristi di Hamas e continueremo a denunciare la violenza di alcuni dei vostri imam e a spiegare agli italiani che l'islamismo radicale ha preso il sopravvento, così la pregherei di non provare a intimidirci come accade spesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tenetevi fatwe, Corani e minacce Leggi anche: Cerno: "Minacce, intimidazioni e fatwe ma su Hannoun avevamo ragione noi" Leggi anche: Tenetevi pronti, è partito! Slitta carica e renne che scalpitano: le immagini della partenza di Babbo Natale

