Tempo Scooter tra i semafori pedonali | i pulsanti funzionano o no? Cosa ha scoperto

Nel presente articolo, esploriamo il funzionamento dei pulsanti dei semafori pedonali a Roma, analizzando quanto siano affidabili e funzionanti. Dejan Cetnikovic ha condotto un’indagine sul campo, verificando la reale operatività di questi dispositivi nei punti di attraversamento più frequentati della città. Scopriamo insieme i risultati e le eventuali criticità riscontrate, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale.

Oggi il nostro Dejan Cetnikovic col Tempo Scooter è andato a verificare se i pulsanti dei semafori pedonali a Roma sono funzionanti o no. Ecco cosa ha scoperto.

