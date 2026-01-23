Tempi duri per Macron Meloni vede Merz e lui resta fuori dalla porta e dall’intesa a sbollire il rosicamento

In un contesto internazionale segnato da tensioni e alleanze in evoluzione, l’incontro tra Meloni e Merz a Bruxelles ha evidenziato le differenze con Macron, escluso dalle trattative principali. La scena riflette le dinamiche politiche europee, dove le relazioni tra i leader si articolano tra dialogo e distanze. Questa situazione sottolinea come le strategie nazionali influenzino le alleanze e il ruolo dell’Italia nel panorama europeo.

Meloni vede Merz a Bruxelles e il re dei "Galli" Macron, fuori della porta, non può che rosolare a fuoco lento. Quell'incontro informale tra la premier italiana e il cancelliere federale tedesco prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Europeo deve essere stato un calice amaro per l'inquilino dell'Eliseo da mandar giù: eppure si era solo all'aperitivo. Oggi, infatti, l'incontro intergovernativo tra Roma e Berlino concluderà con un menù di incontri e confronti che, come già scritto, non solo rafforza l'asse di una cooperazione rinnovata e rilanciata, ma servirà sul piatto europeo una serie di ingredienti a base italo-tedeschi sicuramente poco digeribili per il presidente francese che la tavolo di casa sua siede su una poltrona scricchiolante.

