Tempesta d’amore anticipazioni al 30 gennaio | Theo muore

Tempesta d'amore, anticipazioni dal 26 al 30 gennaio. Il giorno delle nozze una terribile tragedia stravolge: Theo muore. Alexandra scopre con orrore il crudele ricatto di Christoph e prende una decisione drastica. Con sua grande sorpresa, Werner scopre che Luis si occupera' del catering per il ricevimento nuziale di Lale e Theo. Tra Saalfeld ed il cuoco sono subito scintille, continuano le anticipazioni di Tempesta d'amore. Nonostante i tentativi di Christoph di giustificarsi, Alexandra non intende perdonarlo e decide anzi di assumere la difesa di Maxi in tribunale!Il giorno delle nozze di Lale e Theo una terribile tragedia stravolge le vite dei due innamorati. 🔗 Leggi su 2anews.it

