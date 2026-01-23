Tedofori Furlani dice no | Me l' hanno chiesto due ore prima ho rifiutato
Furlani, campione del mondo di salto in lungo e bronzo olimpico a Parigi 2024, ha dichiarato di aver rifiutato l’invito a essere tedoforo, ricevuto poche ore prima. Pur comprendendo le reazioni di chi potrebbe sentirsi disturbato, sottolinea come lo sport e la luce della fiaccola siano un patrimonio di tutti, rappresentando un’opportunità speciale di condivisione.
Passano i giorni, ma le polemiche intorno alla scelta dei tedofori per Milano Cortina non si fermano. A lamentarsi stavolta è il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani. Che non è un oro olimpico (ma bronzo sì!) e non fa parte delle discipline invernali (come olimpionici come Gros, Fauner, Vanzetta, De Zolt o Paruzzi, esclusi o comunque trattati senza alcun riguardo in questa vicenda). Ma se andiamo a vedere sul sito di Milano Cortina, nel lungo elenco di alcuni tedofori selezionati ben 27 vengono dall'atletica leggera (paralimpica compresa). Molti con nessuna medaglia olimpica, peraltro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Mattia Furlani: “Mi hanno chiesto di fare il tedoforo due ore prima della cerimonia. Ho rifiutato”
L’atleta Mattia Furlani senza peli sulla lingua: “Mi hanno chiesto di fare il tedoforo, ma ho rifiutato”, e svela il motivo (assurdo)Mattia Furlani, atleta italiano, ha recentemente spiegato le ragioni del suo rifiuto di partecipare come tedoforo ai Giochi di Milano-Cortina.
Ho intervistato Mattia Furlani. x.com
"Me l’hanno chiesto a Rieti due ore prima della cerimonia, quindi ho dovuto rifiutare. A Terni, invece, non me la sentivo, non è la mia città. Se non lo senti tuo, è giusto non farlo". Mattia Furlani si racconta a Fanpage.it tra preparazione e consapevolezza, riperc - facebook.com facebook
