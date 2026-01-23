Tedofori Furlani dice no | Me l' hanno chiesto due ore prima ho rifiutato

Furlani, campione del mondo di salto in lungo e bronzo olimpico a Parigi 2024, ha dichiarato di aver rifiutato l’invito a essere tedoforo, ricevuto poche ore prima. Pur comprendendo le reazioni di chi potrebbe sentirsi disturbato, sottolinea come lo sport e la luce della fiaccola siano un patrimonio di tutti, rappresentando un’opportunità speciale di condivisione.

