Tecnologia per il campus di Abu Dhabi arrivano i chip di IA più avanzati al mondo

Nel prossimo futuro, il campus di Abu Dhabi sarà dotato dei chip di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. Questi dispositivi, previsti in arrivo negli Emirati Arabi Uniti entro due mesi, rappresentano un passo importante nel settore tecnologico, offrendo nuove opportunità per lo sviluppo e l'innovazione. La loro implementazione segna un’importante evoluzione nel campo dell’intelligenza artificiale applicata a vari settori.

I chip di intelligenza artificiale piu’ avanzati al mondo arriveranno negli Emirati Arabi Uniti “nei prossimi due mesi”. Lo ha dichiarato a Bloomberg Peng Xiao, Ceo di G42, holding di sviluppo di intelligenza artificiale con sede ad Abu Dhabi. Dopo che l’azienda ha ottenuto le autorizzazioni per le licenze di esportazione, Xiao ha affermato che il primo lotto di chip statunitensi avanzati, principalmente Nvidia, Cerebras Systems e Amd, dovrebbe essere spedito negli Emirati Arabi Uniti nei prossimi mesi. Secondo il dirigente, tali autorizzazioni sono state accompagnate da condizioni di sicurezza da parte degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ildenaro.it

