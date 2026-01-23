Tasse e tariffe gli aumenti della Regione

La Regione ha deciso di incrementare del 10% il bollo auto, modificando le tariffe e le esenzioni precedenti. Dopo aver eliminato l’esenzione triennale per le auto ibride, ora l’aumento riguarda tutte le vetture. Queste variazioni rappresentano un aggiornamento importante per i cittadini e per chi deve pianificare le proprie spese legate al possesso di un veicolo.

La nostra Regione così virtuosa ha aumentato del 10% il bollo auto! Non solo ha tolto l’esenzione per tre anni agli acquirenti di auto ibride, ora aumenta il bollo per tutti. E non dimentichiamo il super ticket sulle ricette. E poi dicono che la sinistra non è tutta tasse e balzelli! Provate a frequentare gli uffici nelle torri di stampo sovietico. e vedrete quanto si può risparmiare. Un cittadino sempre più arrabbiato. Fausto Roberta Risponde Beppe Boni La Regione Emilia-Romagna nei mesi scorsi ha messo le mani in tasca ai cittadini ritoccando tasse e tariffe. Sarà necessario, nessun dubbio, ma non bisogna poi strillare col governo accusandolo continuamente di aumenti e tagli come fa il centrosinistra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Il comune di Monza verso l'approvazione del bilancio 2026: "Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe"

Nuove tariffe per i treni regionali, gli aumenti scattano da 1 febbraioA partire dal 1° febbraio, le tariffe dei treni regionali subiranno alcuni aggiornamenti, strettamente legati all’inflazione programmata.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

How to Pay Less for YouTube TV and Cut Costs (Price Hikes Explained)

Argomenti discussi: Tari, c’è il rischio aumento: Qui le tariffe più basse; I costi e le tasse associati all'acquisto di una casa in Spagna nel 2026; Le casse comunali . Lotta all’evasione fiscale e mutui per 40 milioni; La mensa scolastica e il rincaro delle tariffe: Ma aumenti proporzionati.

Ryanair, crescita zero per l’estate 2026 a Fiumicino e Ciampino: Troppe tasse, così Roma perde competitivitàTroppe tasse, tariffe troppo alte e troppi limiti al numero di voli: senza un intervento urgente, Roma continuerà a perdere competitività e il sud Italia resterà isolato ... dire.it

Tasse e tariffe, il bilancio ora finisce nel mirinoE’ aspra la polemica a Osimo da parte delle opposizioni per i primi sei mesi di governo Glorio. Durante l’ultimo Consiglio Comunale dell’anno la maggioranza ha approvato un bilancio che evidenzia ... ilrestodelcarlino.it

. € Volo da Bari a/r + 7 notti in crociera MSC MUSICA + Quote di servizio + Tasse e Assicurazione annullamento TARIFFE A PERSONA AGGIORNATE AL 21/01/ - facebook.com facebook

Le tariffe differenziate sono già in vigore per vari biglietti o tasse turistiche in tutta Europa e nel resto del mondo. #Destinations l.euronews.com/uWat x.com