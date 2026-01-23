Tasse e tariffe gli aumenti della Regione

Da ilrestodelcarlino.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha deciso di incrementare del 10% il bollo auto, modificando le tariffe e le esenzioni precedenti. Dopo aver eliminato l’esenzione triennale per le auto ibride, ora l’aumento riguarda tutte le vetture. Queste variazioni rappresentano un aggiornamento importante per i cittadini e per chi deve pianificare le proprie spese legate al possesso di un veicolo.

La nostra Regione così virtuosa ha aumentato del 10% il bollo auto! Non solo ha tolto l’esenzione per tre anni agli acquirenti di auto ibride, ora aumenta il bollo per tutti. E non dimentichiamo il super ticket sulle ricette. E poi dicono che la sinistra non è tutta tasse e balzelli! Provate a frequentare gli uffici nelle torri di stampo sovietico. e vedrete quanto si può risparmiare. Un cittadino sempre più arrabbiato. Fausto Roberta Risponde Beppe Boni La Regione Emilia-Romagna nei mesi scorsi ha messo le mani in tasca ai cittadini ritoccando tasse e tariffe. Sarà necessario, nessun dubbio, ma non bisogna poi strillare col governo accusandolo continuamente di aumenti e tagli come fa il centrosinistra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.itImmagine generica

Leggi anche: Il comune di Monza verso l'approvazione del bilancio 2026: "Non ci saranno aumenti di tasse e tariffe"

Nuove tariffe per i treni regionali, gli aumenti scattano da 1 febbraioA partire dal 1° febbraio, le tariffe dei treni regionali subiranno alcuni aggiornamenti, strettamente legati all’inflazione programmata.

