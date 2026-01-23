Tangenziale di Napoli Federconsumatori contro i rincari | Non sono aumenti dovuti

Federconsumatori di Napoli critica l’aumento di 5 centesimi del pedaggio sulla Tangenziale, ritenendolo ingiustificato e sottostimato. Secondo l’associazione, l’aumento non è motivato da ragioni evidenti e la tratta dovrebbe costare almeno 1,20 euro, evidenziando come tali rincari possano gravare sui cittadini senza giustificazioni chiare.

«Basiti. Apprendiamo da fonti di stampa che secondo l’ad Luigi Massa l’aumento di 5 centesimi del pedaggio della Tangenziale di Napoli non solo è giusto, ma addirittura sottostimato, perché la tratta dovrebbe costare almeno 1,20 euro». Così Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania aps, commenta una recente videointervista dell’amministratore delegato della società concessionaria. Secondo l’associazione dei consumatori, giustificare i rincari richiamando l’inflazione equivale a «una provocazione più che a una spiegazione», una narrazione alla quale Federconsumatori Campania dichiara di opporsi «con estrema forza».🔗 Leggi su Ildenaro.it Tangenziale Napoli, Federconsumatori Campania: “No alla narrazione di Massa di aumenti dei pedaggi dovuti”Federconsumatori Campania esprime la propria contrarietà alle recenti affermazioni dell’amministratore Luigi Massa riguardo agli aumenti dei pedaggi sulla Tangenziale di Napoli. Tangenziale di Napoli: domani manifestazione di protesta contro i rincari Domani, Europa Verde organizza una manifestazione di protesta contro i recenti rincari dei pedaggi sulla Tangenziale di Napoli, in risposta alle nuove tariffe introdotte a Capodanno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Tangenziale Napoli, Federconsumatori Campania: No aumenti pedaggiL'appello del presidente Giovanni Berritto ... msn.com Tangenziale di Napoli, Salvini: «Puntiamo a ridurre i profitti dei concessionari»Napoli– Il caso della Tangenziale di Napoli approda nell’Aula di Montecitorio, portando con sé il carico di tensioni di un’intera provincia. Durante il ... cronachedellacampania.it APPELLO ALLE ISTITUZIONI Tangenziale di Napoli: aumenti ingiustificati e temerari , anche niente resto e nuovi disagi per i cittadini L’Avv. Angelo Pisani (Noi Consumatori): “Non sono solo 5 centesimi in più causa anche di più traffico ed inquinamen - facebook.com facebook #napoli, #incidente in #tangenziale, lunghe code in direzione Pozzuoli x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.