Tali e Quali Orietta Berti gela Cristiano Malgioglio | Sei una vipera e lui reagisce | Tu sei sorda

Nella terza puntata di Tali e Quali, in onda su Rai 1, si sono vissuti momenti intensi tra Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. La discussione ha portato a un confronto diretto, evidenziando le dinamiche tra i giudici dello show. Con la conduzione di Nicola Savino e la presenza di Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez, lo spettacolo continua a offrire emozioni e colpi di scena, accompagnando il pubblico in una serata di intrattenimento e imitazioni.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.