Tali e Quali 2026 terza puntata | ospiti giudici e concorrenti del 23 gennaio 2026

Tali e Quali 2026, il talent condotto da Nicola Savino, prosegue con la terza puntata, trasmessa in prima serata su Rai1 il 23 gennaio 2026. In questa fase, si approfondiscono le performance dei concorrenti, con la presenza di ospiti e giudici che contribuiscono a definire l’andamento dello spettacolo. L’appuntamento rappresenta un momento importante per il pubblico e gli appassionati del programma.

Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino, entra nel vivo con il terzo appuntamento trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti della puntata di stasera, venerdì 23 gennaio 2026! Tali e Quali 2026, quando inizia su Rai 1 e ospiti del 23 gennaio 2026. Stasera, venerdì 23 gennaio 2026, dalle ore 21.30 va in onda la terza puntata di “ Tali e Quali 2026 “, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La competizione entra nel vivo ad una settimana dalla finale che decreterà il vincitore di questa edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

