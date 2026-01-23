Ecco le anticipazioni sulla terza puntata di Tali e Quali 2026, in programma il 23 gennaio. Verranno svelati i nomi dei giudici, dei concorrenti, degli ospiti e delle imitazioni previste, offrendo uno sguardo sulle modalità di svolgimento e le eventuali novità della serata. Un appuntamento da seguire per conoscere in anteprima gli sviluppi di questa edizione del talent musicale.

Tali e quali 2026: anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) terza puntata, 23 gennaio. Questa sera, venerdì 23 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda la terza puntata di Tali e Quali 2026, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione per la prima volta Nicola Savino. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e.un quarto giudice diverso a puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera. Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della terza puntata

Leggi anche: Tali e quali 2026: le anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) della seconda puntata

Tali e Quali 2026, terza puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 23 gennaio 2026Tali e Quali 2026, il talent condotto da Nicola Savino, prosegue con la terza puntata, trasmessa in prima serata su Rai1 il 23 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tali e quali: imitazioni, vincitori e classifiche del 2026; Nella puntata di stasera di Tali e Quali 2026 arriva il giudice Francesco Totti; Tali e Quali, Malgioglio spiazza Francesco Totti e scatena la polemica sui social con Massimo Lopez: Senza senso; Tali e Quali 2026, chi ha vinto la puntata di venerdì 16 gennaio.

A Tali e Quali 2026 arriva Orietta Berti: le anticipazioni della semifinaleA dare una mano ai 3 giudici ci sarà un nuovo ospite vip. Se nella prima puntata il quarto giurato per una sera è stato Carlo Conti e, nella scorsa settimana, l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ... iodonna.it

Tali e Quali 2026, terza puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 23 gennaio 2026Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino, entra nel vivo con la semifinale: chi conquisterà i giudici e la finale? superguidatv.it

Tali e Quali verso la finale: anticipazioni e giuria blogsocialtv.com/tali-e-quali-v… via @BlogSocialTv1 x.com

Tali e quali, stasera 23 gennaio: le anticipazioni e gli ospiti (Adnkronos) - 'Tali e quali' entra nella fase decisiva, l'ultimo appuntamento prima della finalissima. Stasera, venerdì 23 gennaio, alle 21.30 su Rai 1 sul palco si esibiranno altri 10 artisti non professioni - facebook.com facebook