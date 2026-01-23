Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha risposto alle dichiarazioni di Zelensky, definendole “ingenerose”. Tajani ha sottolineato come l’Europa abbia finora tutelato l’indipendenza dell’Ucraina, mantenendo un impegno costante nel supporto al paese. Le sue parole evidenziano la posizione dell’Unione Europea nel contesto del conflitto, sottolineando il ruolo e la responsabilità dell’Europa nel sostenere l’Ucraina.

Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'Europa ha svolto fino in fondo il proprio ruolo a sostegno dell'Ucraina. A suo giudizio, l'atteggiamento espresso dal presidente Volodymyr Zelensky nei confronti dei partner europei non tiene conto degli sforzi compiuti negli ultimi anni. «L'Unione europea ha garantito l'indipendenza dell'Ucraina e ha fatto tutto il possibile per sostenerla», ha spiegato Tajani, sottolineando come il supporto non si sia limitato a un solo ambito. Il sostegno europeo a Kiev. Il ministro ha ricordato che l'impegno europeo si è articolato su più livelli, includendo aiuti politici, finanziari e militari.

