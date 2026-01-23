Tajani critica Zelensky | È stato ingeneroso L' Europa ha fatto di tutto per Kiev

Tajani ha espresso la sua opinione sulla posizione di Zelensky, sottolineando che l'Europa ha sempre sostenuto Kiev. Ritiene ingenerose le critiche del presidente ucraino e difende l'impegno comunitario nella crisi. In un contesto di tensioni, le dichiarazioni di Tajani puntano a chiarire il ruolo e gli sforzi dell’Europa nel supportare l’Ucraina.

Difende il ruolo dell'Europa a sostegno di Kiev e ritiene ingenerose le critiche di Volodymyr Zelensky. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani non usa mezzi termini per stigmatizzare le parole pronunciate a Davos del presidente ucraino: un intervento condito da espressioni non proprio.🔗 Leggi su Today.it

Tajani: "Zelensky ingeneroso, l'Europa ha fatto di tutto per l'Ucraina"Tajani sottolinea che l’Europa ha fornito un supporto completo all’Ucraina, garantendo la sua indipendenza e offrendo assistenza politica, finanziaria e militare.

Tajani: “A Davos Zelensky è stato ingeneroso con l’Europa”Durante il Forum di Davos, Tajani ha commentato le recenti dichiarazioni di Zelensky, sottolineando che l’Europa ha già fornito un sostegno significativo all’Ucraina sotto diversi aspetti.

