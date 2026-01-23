Tajani a muso duro con Zelensky | A Davos discorso ingeneroso verso l' Europa | GUARDA

Nel corso di un intervento a Davos, Tajani ha espresso fermezza nel commentare le posizioni di Zelensky, sottolineando come l’Europa abbia finora sostenuto l’Ucraina attraverso aiuti politici, finanziari e militari. La discussione mette in evidenza le diverse prospettive sulle relazioni tra l’Europa e l’Ucraina, evidenziando l’impegno dell’Unione nel supportare il paese in un contesto di crescente complessità internazionale.

"Mi pare che l'Europa abbia garantito l'indipendenza dell'Ucraina, facendo di tutto per sostenere dal punto di vista politico, finanziario e militare questo Paese. Mi pare che non sia generoso nei confronti dell'Europa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Business Forum fra Italia e Germania rispondendo a chi gli chiedeva un commento in merito al discorso pronunciato ieri a Davos dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha usato parole dure sull'Unione europea: "Tutti conoscono il film Il Giorno della marmotta, nessuno vuole ripetere la stessa cosa per anni, ma viviamo così. 🔗 Leggi su Iltempo.it

