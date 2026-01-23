Szoboszlai è migliorato per il Liverpool dice Slot

Secondo l’allenatore Arne Slot, Dominik Szoboszlai sta vivendo un’ottima stagione con il Liverpool. Il centrocampista ha mostrato miglioramenti sia nelle prestazioni sul campo sia nel suo sviluppo personale, contribuendo in modo significativo alla squadra. Questa valutazione conferma l’importanza crescente di Szoboszlai nel contesto del club, rafforzando l’idea di un percorso di crescita continuo e promettente.

2026-01-23 12:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai “sta avendo un’ottima stagione” e sta migliorando dentro e fuori dalla palla, dice l’allenatore Arne Slot. Il nazionale ungherese è diventato un giocatore chiave per i Reds, giocando a centrocampo, in attacco e talvolta anche come terzino destro. Ha commesso un brutto errore contro il Barnsley in FA Cup all’inizio di questo mese, ma ha anche segnato un gol strepitoso e ha segnato un altro bel gol a Marsiglia a metà settimana.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Szoboszlai dice che il Liverpool “prende sul serio la FA Cup” mentre Slot denuncia l’erroreDominik Szoboszlai ha sottolineato l’impegno del Liverpool nella questa stagione, affermando che la squadra prende sul serio la FA Cup.

Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai nei guai con Arne Slot per uno “strano incidente”Il centrocampista del Liverpool Dominik Szoboszlai è coinvolto in una disputa con l’allenatore Arne Slot, a seguito di un episodio durante la partita di FA Cup contro il Barnsley.

Szoboszlai ringrazia l'assenza del coccodrillo: Ho fatto i compiti, lo sapevo e ho segnatoDominik Szoboszlai è stato l’uomo che ha indirizzato la sfida del Vélodrome, sbloccando OM-Liverpool con una punizione tanto astuta. tuttomercatoweb.com

Salah, futuro criptico al Liverpool. Szoboszlai: Decisione che riguarda Slot e il clubIl Liverpool non ha avuto Mohamed Salah per tutta la durata della Coppa d'Africa 2025, impegnato fino alla finalina del terzo posto persa contro. tuttomercatoweb.com

Liverpool fischiato ad Anfield dopo l’1-1 col neopromosso Burnley Telegraph: segna Wirtz per i Reds, Szoboszlai sbaglia un rigore. Il Burnley un tiro, un gol. E' il quarto pareggio consecutivo in Premier. https://www.ilnapolista.it/2026/01/liverpool-fischiato-ad-a facebook