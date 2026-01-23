Svelata la nuova Ferrari per il Mondiale | la SF-26 è la settantaduesima della storia di Maranello

Da cdn.ilfaroonline.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 gennaio 2026, Ferrari ha presentato la SF-26, la sua settantaduesima monoposto per il Campionato di Formula 1. Questa vettura nasce in un contesto di importanti cambiamenti regolamentari, riflettendo l’evoluzione tecnica e strategica del marchio. La SF-26 rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Maranello, puntando a confermare la presenza competitiva nel mondiale di quest’anno.

Modena, 23 gennaio 2026 – E’ stata svelata oggi venerdì 23 gennaio, la nuova Ferrari. La SF-26 è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il Mondiale F1 e nasce in un contesto regolamentare rivoluzionato. La prima cosa che salta all’occhio è l’abitacolo bianco ‘stile 312’. Le nuove norme tecniche hanno imposto una revisione completa dell’architettura della vettura. Il telaio segna l’abbandono dell’effetto suolo in favore di un diverso concetto aerodinamico, caratterizzato da superfici più pulite e da una filosofia progettuale orientata alla riduzione del peso e al miglioramento dell’efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla F1 per il nuovo ciclo tecnico al via in questa stagione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Formula 1, svelata la Ferrari SF-26: come sarà la nuova Rossa in gara per il MondialeÈ stata presentata oggi la Ferrari SF-26, la vettura che rappresenta la settantaduesima monoposto targata Ferrari per il Campionato di Formula 1.

Ferrari, svelata la nuova monoposto SF-26Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26, che prenderà parte al campionato di Formula 1 del 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La Ferrari ha appena SVELATO i dettagli della sua nuova SF-26!

Video La Ferrari ha appena SVELATO i dettagli della sua nuova SF-26!

Argomenti discussi: Ferrari, acceso il motore della SF-26: ascolta qui il suo SOUND; Ferrari 2026, che attesa! Oggi verrà svelata la SF-26, tutto quello che c'è da sapere; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; Ferrari SF-26, che cosa farà nei test di Barcellona. Esperimenti al muretto per guidare Leclerc e Hamilton.

svelata la nuova ferrariLa nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc: scheda tecnica e tutte le novità della SF-26A Fiorano è stata svelata la nuova rossa nell'anno della grande rivoluzione della Formula 1. Charles: Preparazione ancora più approfondita ... tuttosport.com

svelata la nuova ferrariFerrari, svelata la nuova monoposto SF-26Con la vettura presentata a Maranello il Cavallino si presenterà al campionato del mondo, che partirà l'8 marzo in Australia ... rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.