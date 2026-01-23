Svelata la nuova Ferrari per il Mondiale | la SF-26 è la settantaduesima della storia di Maranello

Il 23 gennaio 2026, Ferrari ha presentato la SF-26, la sua settantaduesima monoposto per il Campionato di Formula 1. Questa vettura nasce in un contesto di importanti cambiamenti regolamentari, riflettendo l’evoluzione tecnica e strategica del marchio. La SF-26 rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Maranello, puntando a confermare la presenza competitiva nel mondiale di quest’anno.

Modena, 23 gennaio 2026 – E’ stata svelata oggi venerdì 23 gennaio, la nuova Ferrari. La SF-26 è la settantaduesima monoposto realizzata dalla Ferrari per il Mondiale F1 e nasce in un contesto regolamentare rivoluzionato. La prima cosa che salta all’occhio è l’abitacolo bianco ‘stile 312’. Le nuove norme tecniche hanno imposto una revisione completa dell’architettura della vettura. Il telaio segna l’abbandono dell’effetto suolo in favore di un diverso concetto aerodinamico, caratterizzato da superfici più pulite e da una filosofia progettuale orientata alla riduzione del peso e al miglioramento dell’efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla F1 per il nuovo ciclo tecnico al via in questa stagione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

