L’amministrazione comunale ha risposto alle nostre segnalazioni riguardo alle condizioni dello stadio di Fornoli, anche se la comunicazione è arrivata con un certo ritardo rispetto alle nostre aspettative. Riteniamo importante monitorare gli sviluppi e mantenere un dialogo costruttivo per garantire interventi tempestivi e adeguati, assicurando così la sicurezza e la funzionalità dell’impianto per tutta la comunità.

"Prendiamo atto della risposta dell’amministrazione comunale riguardo le problematiche dello stadio di Fornoli, anche se tardiva rispetto alle nostre aspettative!". Così i membri del direttivo della nuova AC Bagni di Lucca replicano con una lettera indirizzata al sindaco Paolo Michelini e al consigliere delegato allo sport Silvano Salotti, precisando che "i gravi problemi dell’impianto non ci sono mai stati esposti prima d’ora con la dovuta trasparenza dall’Amministrazione, contrariamente a quanto lasciato intendere". "Anzi – aggiungono – certe irregolarità urbanistiche, spogliatoi non accatastati e, di fatto, abusivi; dissesti tecnici: rottura di tubature nel sottosuolo del campo con conseguente perdita idrica; pericolo per l’incolumità: tribune accessibili solo per metà e infiltrazioni dal tetto, erano state da noi già segnalate al consigliere Salotti e ai suoi collaboratori, ricevendo in cambio solo vacue promesse di interventi mai effettuati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sullo stadio di Fornoli speriamo non sia troppo tardi"

"Sulla Bidentina si corre troppo: serve un intervento prima che sia troppo tardi"La strada Bidentina, fondamentale collegamento tra Forlì e Meldola, sta attraversando un crescente problema di eccesso di traffico.

Trump: "Basta petrolio o denaro per Cuba. Accordo prima che sia troppo tardi"Recenti dichiarazioni di Donald Trump indicano un possibile inasprimento delle misure economiche nei confronti di Cuba, simili a quelle adottate in Venezuela.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sullo stadio di Fornoli speriamo non sia troppo tardi; Stadio di Fornoli Nessun passo indietro. Ma prima facciamo i lavori.

Stadio di Fornoli Nessun passo indietro. Ma prima facciamo i lavoriL’amministrazione di Bagni di Lucca risponde alle critiche della società sportiva. Salotti: Se non siamo a norma, non possiamo fare giocare i nostri giovani. . msn.com

Un lunigianese originario di Fornoli nel comune di Villafranca in Lunigiana ..... - facebook.com facebook