sulle macerie di gaza nasce il club privato di trump

A Gaza, tra le distruzioni, nasce un nuovo club privato affiliato a Trump. In un contesto segnato da tensioni e complessità geopolitiche, questa iniziativa solleva interrogativi sulla sua funzione e sulle implicazioni future. Un’analisi attenta aiuta a comprendere le ragioni e le possibili conseguenze di questa novità nel panorama internazionale.

Palestina A Davos 19 paesi firmano la pena di morte del diritto internazionale: è il Board of Peace. I palestinesi sono la prima cavia, non l'ultima. Un progetto commerciale sopra un genocidio, nessun riferimento alle vittime. Parigi e Londra si sfilano Qualsiasi persona di buon senso avrà bisogno di un paio di giorni per digerire lo show di Davos e stabilire quale immagine sia stata la più calzante dell'atmosfera apocalittica che si respira ultimamente.

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU.

Guerra a Gaza: accordo di pace tra Hamas e Israele annunciato da Donald Trump

New Gaza, quelle slide mostrate dagli americani a Davos: grattacieli sul mare e viali alberati. Splendido pezzo di proprietàIl genero di Donald Trump, Jared Kushner, in occasione della firma del Board of Peace ha svelato il piano generale per il futuro della Striscia. Il tycoon: Sono un esperto di immobiliare e per me l ... quotidiano.net

Chi è Shaath, l’ingegnere dietro il piano per spingere le macerie di Gaza in marePalestinese con esperienza tecnica, scelto da Trump, Shaath è stato scelto per guidare il comitato che dovrà trasformare Gaza dalle macerie a un futuro civile ... ilsole24ore.com

