Suicida a 14 anni prima di tornare a scuola | dopo la preside provvedimenti per altre due docenti

Dopo il tragico episodio di un ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita prima di tornare a scuola, sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di due insegnanti. La vicepreside e la responsabile della succursale dell’Istituto Pacinotti di Santi Cosma e Damiano sono coinvolte in seguito alle indagini relative alla vicenda. La situazione ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla gestione del benessere degli studenti.

