Per un fine settimana, i treni in transito da e per Firenze subiranno variazioni a causa di lavori programmati. Tra le 15 di sabato e le 15 di domenica, la stazione di Santa Maria Novella sarà interdetta al traffico ferroviario. Ecco le informazioni essenziali per pianificare i propri spostamenti e limitare i disagi.

A causa di alcuni lavori, tra le 15 di sabato e le 15 di domenica non si potrà passare per la stazione di Santa Maria Novella: le cose da sapere Tra le 15 di sabato 24 gennaio e le 15 di domenica 25 gennaio la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, perché inizieranno i lavori per la sostituzione del cavalcavia Ponte al Pino, che attraversa i binari. I treni dell’alta velocità (cioè le Frecce di Trenitalia e Italo), quindi, non faranno fermata a Santa Maria Novella, la principale stazione di Firenze, che si trova in mezzo: la tratta si interromperà in una delle due stazioni e riprenderà nell’altra, con un allungamento dei tempi di percorrenza di almeno un’ora. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sui treni che passano da Firenze sarà un weekend di disagi

