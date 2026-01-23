Successo UmbriaCON | 31.000 presenze in tre giorni di Festival all’Umbriafiere

L’ultima edizione di UmbriaCON, il Festival dedicato a Comics, Arts e Games, si è conclusa con circa 31.000 presenze in tre giorni. L’evento si è svolto presso Umbriafiere a Bastia Umbra, attirando appassionati e visitatori da diverse regioni. Un momento importante per la comunità locale e per gli amanti del settore, che ha confermato l’interesse crescente verso questa manifestazione.

Una carica di quasi 31.000 presenze ha invaso la terza edizione di UmbriaCON, il Festival Comics Arts & Games di Bastia Umbra. Per tre giorni, dal 16 al 18 gennaio 2026, l'Umbriafiere è stata un'esplosione di energia, divertimento e pure emozioni con un pubblico proveniente dall'Umbria e tutte le regioni d'Italia, specialmente dal Lazio, oltre che da 20 paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Croazia, Austria, Malta, Regno Unito, Grecia, Brasile, Cina e Giappone. Un'edizione di successo e una crescita di presenze in tre giorni di Festival, con un incremento di +25% rispetto allo scorso anno se si considera che nel totale 2025 era compreso anche il concerto di Elio e le Storie Tese del giovedì sera.

