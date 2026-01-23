SuburraMaxima Netflix rilancia la saga | Nove anni dopo Roma è cambiata

Netflix ripropone la saga di Suburra, nove anni dopo la prima stagione. Roma si presenta diversa e complessa, pronta a raccontare nuove storie di potere e corruzione. Con un’immagine sobria e un messaggio diretto, la piattaforma promette di proseguire l’indagine sulla capitale, mantenendo l’atmosfera intensa e realistica che ha caratterizzato la serie fin dall’inizio. Un ritorno atteso per gli appassionati di drammi politici e criminalità.

Roma, 23 gennaio 2026 – La Suburra torna a bussare. E lo fa con la formula più semplice e più efficace dei social: poche righe, un’immagine scura, facce tese e una promessa di continuità. In un post pubblicato nelle ultime ore, Netflix scrive: “Nove anni dopo, Roma è cambiata. Alberto è fuori, pronto a ricominciare, ma la Suburra non dimentica. SuburraMaxima è in arrivo solo su Netflix”. Il messaggio è calibrato: un salto temporale netto, un personaggio centrale rimesso in circolo, una città descritta come trasformata. E soprattutto un avvertimento: il passato, nel racconto, non resta mai davvero alle spalle.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Netflix What Next 2026: da Due Spicci a SuburraMaxima, i titoli italiani che vedremo sulla piattaformaNel 2026, Netflix proporrà una vasta gamma di contenuti italiani, tra cui serie, film e programmi TV come Due Spicci, SuburraMaxima, Chiaroscuro e Nemesi.

Leggi anche: Saga of Tanya the Evil torna con la seconda stagione dopo 9 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

SuburraMaxima, prossimamente su NetflixSuburraMaxima è la nuova attesissima serie tv crime italiana originale Netflix, collegata all’universo narrativo di Suburra ... tvserial.it

Netflix What Next 2026: da Due Spicci a SuburraMaxima, i titoli italiani che vedremo sulla piattaformaNetflix What Next 2026: Due Spicci, Suburramaxima, Chiaroscuro, Nemesi, Il capo perfetto, Campioni, Noi un po’ meglio. Le serie, i film, i programmi tv, la WWE: quest’anno in streaming ce ne sarà per ... movieplayer.it

Nove anni dopo, Roma è cambiata, Alberto è fuori, pronto a ricominciare, ma la Suburra non dimentica. SuburraMaxima è in arrivo solo su Netflix. facebook

NEXT ON NETFLIX ITALY 2026! The streamer has confirmed 17 new series and movies from the region, including: Campioni Chiaroscuro My 2 Cents The Good Boss The Big Fake The Law According to Lidia Poët (S3) Real Men (S2) Minerva A x.com