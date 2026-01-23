Su corner il Frosinone segna una volta su 10 Per Alvini 8 hurrà nelle ultime 12 la Reggiana 2

Il Frosinone ha segnato una sola volta su dieci occasioni, mentre Alvini ha ottenuto otto vittorie nelle ultime dodici partite. La Reggiana, invece, ha conquistato solo due successi nello stesso periodo. Dopo cinque sconfitte consecutive, affrontare la capolista rappresenta una sfida difficile, richiedendo attenzione e determinazione per migliorare i risultati e uscire dalla crisi.

Difficile trovare spunti numerici positivi quando vieni da cinque sconfitte di fila e ti tocca andare nella tana della capolista del campionato. Il Frosinone di Max Alvini ha 42 punti, più del doppio dei 20 della Reggiana. Potremmo chiuderla qua. Però uno dei temi di questa gara sarà l'assenza del regista dei ciociari Giacomo Calò: mancherà per squalifica. Con 1736 minuti giocati è il più impiegato da Alvini. Dei giocatori di movimento in B, solo in quattro hanno "perso" meno di 70 minuti. Sono Pohjanpalo del Palermo (15 minuti saltati), Zaro del Cesena (44), e poi proprio Portanova (61' saltati) e Calò (64').

