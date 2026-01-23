Studentessa seguita e molestata a Roma | tre uomini denunciati

A Roma, nel quartiere Villa De Santis, una studentessa di 16 anni è stata seguita e molestata verbalmente mentre tornava da scuola. Tre uomini sono stati denunciati in relazione all'episodio. L'evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei giovani in città, sottolineando l'importanza di interventi e attenzione da parte delle autorità locali.

L'episodio nel quartiere Villa De Santis. Una studentessa di 16 anni è stata inseguita e molestata verbalmente mentre rientrava da scuola. L'episodio si è verificato mercoledì 21 gennaio in via Guattari, nel quartiere Villa De Santis di Roma. Determinante l'intervento di passanti e lavoratori presenti in strada, che hanno permesso di fermare i responsabili e avvisare le forze dell'ordine. Fischi e commenti durante il rientro da scuola. Secondo quanto ricostruito, la minorenne era appena uscita dall'istituto quando tre uomini — un italiano di 60 anni e due bengalesi di 53 e 36 anni — hanno iniziato a rivolgerle apprezzamenti sul fisico, fischi e schiamazzi.

Roma: minorenne molestata verbalmente in zona Villa De Sanctis, denunciati tre uominiA Roma, nella zona di Villa De Sanctis, tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per aver molestato verbalmente una ragazza di 16 anni, seguita mentre si recava a scuola.

