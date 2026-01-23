Studente suicida preside sospesa e provvedimenti per due docenti
Il ministero dell’Istruzione ha adottato provvedimenti in seguito alle indagini sulla morte di Paolo Mendico, studente del «Pacinotti» di Fondi, deceduto in un contesto di possibile bullismo. La sospensione del preside e i provvedimenti per due docenti sono parte delle misure adottate per fare luce sulla vicenda e garantire un ambiente scolastico più sicuro.
Dopo il suicidio dello studente Paolo Mendico, il 14enne dai cui diari è emerso che si sarebbe sentito umiliato dai suoi stessi professori, arrivano provvedimenti nei confronti della preside e di due docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell’Istituto superiore Pacinotti di Fondi, frequentato dal ragazzo che si è tolto la vita poche ore prima dell’inizio dell’anno scolastico. La contestazione degli addebiti è stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva, poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l’accertamento ispettivo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
