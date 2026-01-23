Studente suicida per bullismo sospese anche due docenti | La rabbia del padre | Dovevano licenziarle

Un grave episodio di bullismo ha portato al suicidio di uno studente, portando alla sospensione di due insegnanti e all’assenza temporanea della vicepreside e della direttrice della scuola. Il padre della vittima esprime forte disappunto, chiedendo provvedimenti più severi. La comunità scolastica si trova ora a confrontarsi con le conseguenze di un clima che ha contribuito a questa tragedia.

Sono state raggiunte da un provvedimento di sospensione dall'insegnamento - con annesso trattenimento dello stipendio - non solo la preside ma anche due docenti di Paolo Mendico, il 14enne suicida lo scorso 11 settembre dopo episodi di bullismo. Si tratta, secondo Repubblica della vicepreside dell'Istituto superiore Pacinotti di Fondi e della responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano, frequentata dal ragazzino., Le sanzioni sono arrivate per tutte e tre, ma con gravità e tempismo ben differenti. Secondo quanto ha riferito il sindacato DirigentiScuola ad Ansa, la sospensione di tre giorni sarebbe stata notificata alla preside prima dell'inizio della visita degli ispettori inviati dal ministero, avvenuta pochi giorni dopo il fatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Paolo Mendico, sospese la preside e due insegnanti della scuola in cui subiva bullismo. Il padre: «Bisognava licenziarle»Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la preside e due insegnanti di una scuola coinvolta in un caso di bullismo, con la decisione di licenziarle.

Studente suicida, preside sospesa e provvedimenti per due docentiIl ministero dell’Istruzione ha adottato provvedimenti in seguito alle indagini sulla morte di Paolo Mendico, studente del «Pacinotti» di Fondi, deceduto in un contesto di possibile bullismo.

