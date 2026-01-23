Studente suicida | dopo la dirigente sospese per 20 giorni anche due docenti

Recentemente, sono state adottate misure disciplinari nel settore scolastico in seguito a un episodio di disagio tra gli studenti. Dopo la sospensione della dirigente, sono state sospese per 20 giorni anche due insegnanti. Questi provvedimenti fanno parte di un intervento volto a garantire un ambiente scolastico più sicuro e a affrontare le problematiche legate al benessere degli studenti.

Dopo la sospensione della dirigente, arrivano provvedimenti anche per altre due figure dell’organico scolastico. Si tratta della vicepreside e della responsabile della sede della scuola interessata, entrambe docenti dello stesso istituto. Le sospensioni, anticipate da Repubblica, si inseriscono nel contesto delle indagini avviate dopo il suicidio dello studente Paolo Mendico. Sulla vicenda, l’Ufficio Scolastico regionale del Lazio, riporta l’ANSA, mantiene il riserbo. In una nota, l’amministrazione chiarisce che non intende fornire dettagli sull’esito di eventuali procedimenti disciplinari, in quanto sono ancora in corso accertamenti penali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti | La rabbia del padre: "Dovevano licenziarle"Un grave episodio di bullismo ha portato al suicidio di uno studente, portando alla sospensione di due insegnanti e all’assenza temporanea della vicepreside e della direttrice della scuola. Studente suicida, preside sospesa e provvedimenti per due docentiIl ministero dell’Istruzione ha adottato provvedimenti in seguito alle indagini sulla morte di Paolo Mendico, studente del «Pacinotti» di Fondi, deceduto in un contesto di possibile bullismo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Studente suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia; Studente 14enne morto suicida, nel diario accuse anche alla professoressa: preside sospesa per tre giorni; Studente suicida per bullismo, dirigente sospesa per tre giorni. Diari della vittima analizzati, la rabbia contro una prof; I diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: le ripetizioni che costavano troppo e le parole della prof. La preside sospesa per tre giorni. Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della presideSono scattati nuovi provvedimenti per altre insegnanti nel caso dello studente 14enne morto suicida a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. virgilio.it Suicida a 14 anni prima di tornare a scuola: dopo la preside, provvedimenti per altre due docentiVicepreside e responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano dell'Istituto Pacinotti hanno ricevuto provvedimenti per il suicidio del 14enne ... fanpage.it Il caso #PaoloMendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni x.com Studente 14enne del Pacinotti si suicida per bullismo, sospesa la preside >> https://buff.ly/y85O1mo - facebook.com facebook

