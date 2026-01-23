studente 14enne morto suicida provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della preside

Dopo il suicidio di un quattordicenne a Santi Cosma e Damiano, sono stati adottati provvedimenti nei confronti di due insegnanti, in seguito alla sospensione della preside. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione scolastica e sul benessere degli studenti, portando attenzione alle responsabilità e alle misure preventive adottate dalla scuola.

Sul caso dello studente 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, sono scattati nuovi provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della preside della scuola di Fondi frequentata dal giovane. Critici i genitori del ragazzo: “Dovevano licenziarle”, ha detto il papà dello studente. I nuovi provvedimenti nel caso dello studente morto suicida Lo sfogo del papà dello studente morto suicida Il commento dei sindacati La precisazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio I nuovi provvedimenti nel caso dello studente morto suicida A illustrare i provvedimenti adottati nel caso dello studente morto suicida a Santi Cosma e Damiano è La Repubblica: tre giorni di sospensione dall’insegnamento, con decurtazione dello stipendio, per la preside della scuola, qualche giorno in più (ma non si sfora la settimana) anche per la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Studente 14enne morto suicida, per i genitori sospensione della preside "è uno schifo, tre giorni cosa sono?"I genitori di uno studente 14enne morto suicida hanno espresso il loro disappunto per la sospensione di tre giorni decisa dalla preside dell'istituto.

Studente suicida, preside sospesa e provvedimenti per due docentiIl ministero dell’Istruzione ha adottato provvedimenti in seguito alle indagini sulla morte di Paolo Mendico, studente del «Pacinotti» di Fondi, deceduto in un contesto di possibile bullismo.

Argomenti discussi: Studente 14enne morto suicida, nel diario accuse anche alla professoressa: preside sospesa per tre giorni; Studente suicida a Latina, nel diario del ragazzo solitudine e rabbia; Il caso Paolo Mendico, lo studente morto suicida: ispezioni e indagini, sospesa la preside per tre giorni; Suicidio Paolo Mendico, i particolari drammatici emersi dai diari. Sospesa per tre giorni la preside.

