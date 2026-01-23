Grande successo per il debutto in prima serata del tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la notizia – La voce della presenza”. Ieri, giovedì 22 gennaio 2026, la prima puntata della nuova collocazione serale su Canale 5 ha registrato 2.783.000 spettatori con uno share del 18,61%, superando le aspettative della rete. Il varietà condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con ospiti d’eccezione come Maria De Filippi, Alessandro Del Piero e Roberta Bruzzone, ha raggiunto picchi di 5.880.000 telespettatori e uno share del 27,99%, confermando l’appeal del programma anche nella fascia serale. Antonio Ricci ha commentato soddisfatto: «L’esperimento è riuscito. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Striscia la Notizia trionfa in prima serata: Ricci celebra il successo

Leggi anche: Striscia la Notizia compie 37 anni: festa social aspettando il ritorno in prima serata del programma di Antonio Ricci

Striscia la Notizia cambia pelle: prima serata, band dal vivo, Maria De Filippi inviata e le stoccate di RicciA partire dal 22 gennaio, Striscia la Notizia approda in prima serata su Canale 5, con una veste rinnovata e un nuovo formato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sabrina Ferilli, non ci crede: dopo l’ultima puntata di A testa alta succede l’impensabile; Nicol Delago fantastica! Trionfa a Tarvisio, prima vittoria in carriera nella Coppa del mondo di sci.

Striscia la Notizia, Bruzzone sprecata e Maria De Filippi stavolta non basta. Web spietato: Flop colossaleLa nuova versione in prima serata del Tg satirico non è piaciuto per nulla al pubblico: Programma inguardabile. Hanno rovinato tutto. libero.it

Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo staseraIl tg satirico del Biscione è pronto a debuttare in prima serata con gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: ecco nel dettaglio ciò che vedremo. libero.it

Sfida in prima serata tra Don Matteo e Striscia la Notizia Giovedì 22 gennaio è tornata su Canale 5 Striscia la Notizia con una nuova formula, presentata da Greggio e Iacchetti e accompagnata da sei veline. La trasmissione ha dovuto faticare per ritagliarsi u facebook

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026, il debutto di Striscia la Notizia in prima serata, nell'Access Prime Time sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi x.com