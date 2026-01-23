Ecco le pagelle di Striscia la Notizia del 22 gennaio: Greggio-Iacchetti si confermano mitici con 9, De Filippi sorprende con 8, Fiorello regala uno show da 7. Dopo oltre 37 anni, il tg satirico di Antonio Ricci torna in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali, offrendo al pubblico un nuovo capitolo della sua lunga storia televisiva fino al 19 febbraio.

Striscia la Notizia scrive un nuovo capitolo della sua lunga storia televisiva. Dopo oltre 37 anni nella storica fascia dell’access prime time, il celebre tg satirico di Antonio Ricci sbanca il prime time di Canale 5 con una serie di cinque puntate speciali, una ogni settimana, che accompagneranno il pubblico fino a giovedì 19 febbraio. Non si tratta di un ritorno qualunque. La trasmissione abbandona temporaneamente il suo orario classico per trasformarsi in un evento di prima serata pensato per un pubblico più ampio e curioso. In onda dopo La Ruota della Fortuna, Striscia – La voce della presenza punta a un equilibrio tra satira, varietà e ospiti di richiamo, con una durata più estesa e un format rivisitato che conserva i codici del programma pur aprendosi a nuove dinamiche e linguaggi televisivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Striscia la Notizia, le pagelle del 22 gennaio: Greggio-Iacchetti mitici (9), De Filippi sorprende (8), Fiorello show (7)

Striscia la notizia cambia tutto: in prima serata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, 6 veline, Maria De Filippi inviata e Alex Del Piero supereroeStriscia la notizia si evolve, passando dalla storica fascia di access prime time a un formato di varietà in prima serata.

Striscia la Notizia 2026 in prima serata su Canale 5: anticipazioni giovedì 22 gennaio. Tapiro d’oro a Fiorello e Maria De Filippi InviataIl 22 gennaio arriva in prima serata su Canale 5 la nuova stagione di Striscia la Notizia 2026, intitolata “La voce della presenza”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Striscia la Notizia accende la prima serata con Maria De Filippi inviata speciale; Striscia la Notizia si trasforma in varietà satirico e le Veline diventano sei: ecco chi sono; Striscia la notizia è in prova; Striscia la notizia torna in prima serata: da Maria De Filippi come inviata alle sei Veline, ecco come sarà.

Torna Striscia la notizia, in prima serata e con Maria De Filippi inviata speciale. Tutte le novitàEzio Greggio e Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone della mitica trasmissione di Antonio Ricci su Canale 5. Ospiti in studio, Roberta Bruzzone e Alex Del Piero ... iodonna.it

Ecco chi sono le 6 nuove Veline di Striscia la notiziaNella nuova edizione del programma, al via il 22 gennaio in prima serata su Canale 5, vedremo non più due ma ben sei veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Maras ... sorrisi.com

“Avete fatto una stupidaggine, ora spostate l’auto”. Maria De Filippi come non l'avevamo mai vista. La conduttrice nelle vesti di inviata per Striscia la Notizia, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, ha consegnato le “merdine” a chi occupa i posti riservati alle pe - facebook.com facebook

Il conto alla rovescia è iniziato Il primo ospite di questa puntata di Striscia è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appuntamento in prima serata su Canale 5! #Striscialanotizia @Quirinale #SergioMattarella @DarioBallantini #DarioBallanti x.com