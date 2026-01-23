Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation, coinvolto nella tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 ragazzi. Un amico ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, consentendo a Moretti di lasciare il carcere. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e delle indagini in corso.

DAL NOSTRO INVIATOSION (SVIZZERA) - Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro circa) sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La cifra di 200 mila franchi aveva creato nei giorni scorsi polemiche, perché inizialmente la stampa svizzera aveva previsto una cauzione da un milione di franchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Strage di Crans, Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation, esce dal carcere. Un amico ha pagato 200 mila franchi di cauzione

Jacques Moretti torna libero, fuori dal carcere il titolare del bar della strage di Crans-Montana: l’amico ha pagato la cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar Constellation a Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno.

Strage di Crans, Jacques Moretti è libero: ha pagato 200 mila franchi di cauzioneIl Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del Constellation, coinvolto nella tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 giovani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Incendio al Constellation, in un video la titolare in fuga con l'incasso - Vita in diretta 8/01/2026

Argomenti discussi: Crans-Montana, Moretti libero dopo il pagamento della cauzione: pagati 200mila franchi svizzeri - Il Tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Incendio Crans-Montana, niente domiciliari ma obbligo di firma per Jessica Moretti; Strage di Crans-Montana, fissata la cauzione per Jacques e Jessica Moretti: 400.000 franchi; La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera.

Strage di Crans-Montana, Jacques Moretti torna libero: pagata la cauzioneL'incidente di Capodanno a Crans-Montana, con 40 vittime, è al centro di un'importante inchiesta giudiziaria in Svizzera. cronachedellacampania.it

Strage di Crans Montana, Jacques Moretti torna libero dopo due settimane in carcere: pagata la cauzione da 200mila franchiJacques Moretti torna libero. il co-proprietario del disco-bar bar Le Constellation di Crans Montana, dove la notte di Capodanno un incendio ha provocato la morte di 40 persone, in larga parte giovani ... msn.com

La strage di #Crans-Montana. All’ospedale Niguarda di Milano, le prime dimissioni di ragazzi rimasti feriti nell’incendio. #Tg1 Alfredo Ranavolo - facebook.com facebook

Strage di Crans Montana, Elsa Rubino si sveglia dal coma 22 giorni dopo. Il papà: “Una grande emozione" x.com