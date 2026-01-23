Strage di Crans Jacques Moretti è libero | ha pagato 200 mila franchi di cauzione

Il Tribunale di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del Constellation, coinvolto nella tragica notte di Capodanno in cui sono deceduti 40 giovani. Moretti ha pagato una cauzione di 200 mila franchi. La decisione si inserisce nel procedimento giudiziario legato alla strage di Crans, episodio che ha suscitato grande attenzione pubblica e mediática.

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. L'uomo, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi (215 mila euro circa) sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. La cifra di 200 mila franchi aveva creato nei giorni scorsi polemiche, perché inizialmente la stampa svizzera aveva previsto una cauzione da un milione di franchi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

